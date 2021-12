Instagrami dhe TikTok po shkaktojnë çrregullim në të ngrënë

Dr. Jason Nagata e ka parë këtë të ndodhë herë pas here. Si asistent profesor i pediatrisë në Universitetin e Kalifornisë, San Francisko, ai trajton adoleshentët që janë shtruar në spital për shkak të çrregullimeve të tyre të të ngrënit. Edhe pse pacientët shtrihen në shtretërit e tyre të spitalit, thotë ai, shumë ende postojnë dhe ndajnë përmbajtje diete dhe humbje peshe në mediat sociale.

“Njerëzit me çrregullime të të ngrënit mund të bllokohen në një rreth vicioz të përmbajtjes që lidhet me ushqimin e çrregullt dhe humbjen e peshës”, thotë Nagata. Në raste si këto, thotë ai, personeli i spitalit mund të ketë nevojë të heqë aksesin e një pacienti në mediat sociale për të ndihmuar në shërimin e tyre.

Për vite të tëra, platformat e mediave sociale si Instagram dhe kompania Meta (ish Facebook) janë kritikuar për përmbajtje të dëmshme dhe nxitje të ankthit dhe depresionit, veçanërisht në mesin e audiencave më të reja. Përdorimi i këtyre faqeve ka qenë gjithashtu i lidhur me imazhin negativ të trupit dhe çrregullimet e të ngrënit, për shkak të bollëkut të imazheve të filtruara dhe të fotoshopuara që përforcojnë idealet joreale. TikTok, faqja e videove sociale në pronësi të ByteDance, e cila ka shpërthyer në popullaritet, është kritikuar gjithashtu për shfaqjen e videove pro-çrregullimeve të të ngrënit tek adoleshentët. Tema ka të ngjarë të marrë një shqyrtim të shtuar javën e ardhshme kur kreu i Instagramit Adam Mosseri dëshmojë para Kongresit të mërkurën se si aplikacioni po përpiqet t’i mbajë të rinjtë të sigurt.

(Shënim: Ky histori bazohet në zbulimet e Frances Haugen për Komisionin e Letrave me Vlerë, të cilat gjithashtu iu dhanë Kongresit në formë të redaktuar nga ekipi i saj ligjor. Versionet e redaktuara të marra nga Kongresi u morën nga një konsorcium organizatash lajmesh, duke përfshirë CNET. )

Gjatë disa muajve të fundit, TikTok dhe Instagram – i cili vitin e kaluar lançoi veçorinë e vet të videos në formë të shkurtër, Reels – kanë lëshuar udhëzues për shëndetin mendor si dhe burime të krijuara për të mbështetur njerëzit me imazh negativ të trupit ose çrregullime të të ngrënit. Por kohët e fundit, përpjekjet e Instagramit janë lënë në hije nga dokumentet e brendshme të zbuluara të njohura si skedarët e Facebook, të cilat u raportuan për herë të parë nga The Wall Street Journal. Këto dokumente përfshijnë rezultate nga hulumtimi i vetë rrjetit social mbi ndikimin e shëndetit mendor të platformave të tij. Ndër gjetjet e saj, kompania vuri në dukje se 33% e përdoruesve të Instagram dhe 11% e përdoruesve të Facebook mendojnë se platformat i përkeqësojnë problemet e imazhit të trupit të tyre. Për më tepër, më shumë se gjysma e përdoruesve të Instagram raportuan pakënaqësi trupore.

“Në përgjithësi,” përfundon Meta në një dokument, “ka prova thelbësore që sugjerojnë se përdorimi i Instagram dhe Facebook mund të rrisë pakënaqësinë e trupit”.

Pas publikimit të Wall Street Journal të raporteve të brendshme të Metës mbi shëndetin mendor të adoleshentëve, të cilat ishin zbuluar nga Haugen, një ish-menaxher i produkteve të Facebook-ut, rrjeti social ndau publikisht versione të komentuara të kuvertës së tij kërkimore. Për sa i përket të dhënave për çështjet e imazhit të trupit për vajzat adoleshente, Meta shkroi se përgjigjet pasqyrojnë mënyrën se si njerëzit “tashmë kanë përjetuar momente të vështira” ndihen për Instagramin, sesa për popullatën e përgjithshme të përdoruesve adoleshente të Instagramit.

Megjithatë, gjetjet e Metës kanë bërë që ekspertë si Renee Engeln, një profesoreshë psikologjie në Universitetin Northwestern, të shqetësohen se çështjet rreth çrregullimeve të të ngrënit dhe imazhit të trupit janë “shumë të gjera për t’u zgjidhur nga një lidhje me disa burime”, tha ajo. “Njerëzit nuk po vuajnë për mungesën e një lidhjeje me burimet. Kur e gjithë kultura është thjesht një supë e madhe toksike, ajo nuk do të zgjidhë problemet tona.”

Çrregullimet e të ngrënit dhe çështjet e imazhit të trupit janë bërë më të spikatura gjatë pandemisë COVID-19, thotë Engeln. Një studim nga Universiteti i Pensilvanisë i botuar në nëntor zbuloi se numri i njerëzve të shtruar në spital për çrregullime të të ngrënit në SHBA u dyfishua gjatë pandemisë. Studime të tjera zbuluan se ata që kishin një çrregullim të të ngrënit përpara pandemisë e panë atë duke u përkeqësuar.

Përveç nxitjes së humbjes së mbështetjes sociale dhe strukturës ditore, bllokimet ndryshuan shumë nga zakonet tona të të ngrënit dhe stërvitjes — të gjitha ndërkohë që ne kalonim më shumë kohë në ambiente të mbyllura duke lëvizur nëpër telefonat tanë, thotë Engeln.

“Nëse do të kishit majat e këmbëve rreth skajit të një çrregullimi të të ngrënit, COVID mund t’ju kishte shtyrë mbi atë linjë,” tha ajo.

Fuqia e algoritmeve

Ekspertët besojnë se algoritmet në faqet si TikTok dhe Instagram mund të luajnë një rol kyç në përkeqësimin e imazhit negativ të trupit. Nëse dikush po lufton me peshën e tij, për shembull, ata priren të kërkojnë informacion në lidhje me humbjen e peshës, gjë që i sinjalizon platformës se ata duan më shumë nga ajo përmbajtje. Si rezultat, burimet mbushen me postime të dëmshme që i bëjnë ato pasiguri.

“Algoritmet po bëjnë çmos për të optimizuar dhe nuk janë domosdoshmërisht të optimizuara për mirëqenien e një personi,” thotë Jeff Hancock, profesor i komunikimit dhe drejtor themelues i Stanford Social Media Lab. “Ato janë optimizuar për fitim për këto kompani. Dhe kjo zakonisht është rreth rritjes së angazhimit dhe vëmendjes në mënyrë që reklamimi të jetë më efektiv.”

Elisa Aas u shërua nga bulimia dhe ortoreksia (një obsesion jo i shëndetshëm me ushqimin e shëndetshëm) në vitin 2014 dhe tani është një trajnere për njerëzit me çrregullime të të ngrënit. Ajo përdor faqen e saj në Instagram @followtheintuition, e cila ka më shumë se 8,000 ndjekës, për të ndarë këshilla dhe mësime me të tjerët që mund të kenë vështirësi. Aas thotë se, nga njëra anë, mediat sociale mund të ndihmojnë njerëzit që luftojnë me çrregullimet e të ngrënit të gjejnë mbështetjen dhe burimet e nevojshme. Por nga ana tjetër, mund të jetë e vështirë të mos e krahasosh veten me të tjerët ose të lëvizësh pafundësisht nëpër përmbajtje toksike të lidhura me dietën, e cila mund t’i bëjë njerëzit të ndihen më keq.

“Pavarësisht se sa i vetëdijshëm jeni, është kaq e lehtë të përfshiheni në krahasim,” tha Aas. “Përmbajtja e rikuperimit mund të bëhet nxitëse sepse ka shumë krahasime edhe atje.”

Kompanitë e mediave sociale thonë se kanë masa për të ndihmuar njerëzit që mund të luftojnë me këto çështje. Një përfaqësues i TikTok tha për CNET, “Ne marrim një qasje holistike për të mbështetur mirëqenien e njerëzve në TikTok, duke përfshirë rikujtuesit e kohës para ekranit, cilësimet për të kontrolluar preferencat e shikimit dhe aksesin në ndihmën e ekspertëve për çrregullimet e të ngrënit dhe vetëdëmtimin në të gjithë platformën tonë. Jemi të përkushtuar për të nxitur një mjedis mbështetës për njerëzit që zgjedhin të ndajnë udhëtimet e tyre personale të mirëqenies dhe për të hequr përmbajtjen që normalizon ose lavdëron ushqimin e çrregullt që shkel Udhëzimet tona në Komunitet.”

Në një postim në blog në faqen e tij të redaksisë rreth “kufizimit të përmbajtjes së padëshiruar”, TikTok këshillon përdoruesit që të shtypin gjatë një video që nuk duan ta shohin dhe të prekin butonin “Nuk jam i interesuar”, i cili do të tregojë “më pak të këtij lloji video në të ardhmen.”

Instagram nuk i dha CNET një koment në regjistrim. Por përdoruesit mund të raportojnë gjithashtu përmbajtjen në faqen e tyre “Eksploro” që nuk duan ta shohin duke shtypur tre pikat në këndin e sipërm djathtas të një postimi dhe duke zgjedhur “Nuk jam i interesuar”. Instagram nuk bllokon ose heq përmbajtjen që lidhet me pranimin ose rikuperimin nga vetëvrasja, dëmtimi i vetvetes ose çrregullimet e të ngrënit, por në vend të kësaj nuk e rekomandon atë lloj përmbajtjeje për përdoruesit. Në fillim të këtij viti, Instagram lançoi gjithashtu një mjet të quajtur Sensitive Content Control, i cili u jep njerëzve më shumë kontroll mbi përmbajtjen e ndjeshme që shohin në Explore.

Në raportet e tij të brendshme, Facebook vë në dukje se “media është fajësuar prej kohësh për pakënaqësinë e trupit” dhe shkruan se tani po shqyrton se cili mund të jetë ndikimi i mediave sociale. Ndërsa mediat tradicionale janë gjithashtu të mbushura me imazhe të ndryshuara, Hancock thotë se gracka e mediave sociale është se përdoruesit e krahasojnë veten me kolegët, përveç ndikuesve dhe të famshëm. Kur përmbajtja vjen nga dikush më i afërt, mund të jetë më e vështirë të dallosh se çfarë është e vërtetë dhe çfarë jo.

Ekziston gjithashtu një distancë midis nesh dhe të famshëmve të paraqitur në filma, shfaqje televizive dhe revista, vëren Engeln. Ne priremi të kuptojmë më mirë se ajo që shohim atje nuk është e vërtetë sepse ata yje dhe modele nuk janë njerëz që ne i njohim. Por ne nuk e kemi gjithmonë të njëjtin filtër kur bëhet fjalë për përmbajtjen në internet.

“Një nga gjërat më të fuqishme që bëjnë mediat sociale është që të na krijojë përshtypjen se disa lloje jetësh ose lloje të caktuara paraqitjesh janë më të arritshme se sa janë në të vërtetë. Sepse ne nuk po shohim vetëm personazhe të famshëm që duken perfekte – ne dimë të mos kemi besim. atë”, thotë ajo. “Por ne shohim gjithashtu imazhe të bashkëmoshatarëve tanë që janë përsosur, kuruar dhe redaktuar, dhe ato ndihen më reale për ne.”

Një zgjidhje për këto çështje mbetet e pakapshme. Studiuesit nuk kanë mbledhur ende të dhëna të mjaftueshme për TikTok për të kuptuar më mirë ndikimin e tij, thotë Engeln. Algoritmi i aplikacionit, i cili paraqet informacione të ndryshme për përdorues të ndryshëm në varësi të interesave të tyre, mund ta bëjë të vështirë studimin. Kjo gjithashtu e bën të vështirë të kuptosh se çfarë ndryshimesh duhet të bëhen.

Në raportet e tij të brendshme, Instagram rendit disa sugjerime se si të zbutet pakënaqësia e trupit që janë “bërë në hulumtimet e mëparshme, por që nuk mbështeten domosdoshmërisht nga ndonjë gjetje specifike”. Një rekomandim është të përfshini një zbulim kur dikush krijon një llogari, duke i kujtuar atij se “imazhet në Instagram shpesh modifikohen”. Një sugjerim tjetër: “Disa punë doli në përfundimin se gjëja më e mirë për të bërë është të reduktohet përdorimi i mediave sociale dhe koha para ekranit, duke pasur parasysh vështirësinë e kufizimit të ekspozimit ndaj përmbajtjeve që shkaktojnë pakënaqësi trupore.”

Kjo është ajo që Nagata, e cila punon me pacientët e shtruar në spital me çrregullime të të ngrënit, rekomandon për këdo që ka vështirësi. Ai sugjeron të fikni njoftimet, të shmangni përdorimin e rrjeteve sociale para se të flini dhe ta mbani telefonin larg nga shtrati gjatë gjumit. Por, shton ai, shumë nga përgjegjësia bie ende mbi kompanitë për të moderuar postimet e dëmshme dhe për të qenë më transparentë në lidhje me gjetjet e tyre të kërkimit dhe në lidhje me algoritmet që i drejtojnë përdoruesit drejt përmbajtjes specifike.

“Megjithëse ka një ndërgjegjësim në rritje për mediat sociale dhe çështjet e imazhit të trupit,” thotë ai, “do të duhet të ketë më shumë ndryshime nga kompanitë e mediave sociale ose rregulloret e qeverisë për të përmirësuar këto çështje.”/h.ll/albeu.com