Google tërhiqet nga plani për eliminimin e “biskotave” të shfletimit

Google nuk do të eliminojë biskotave – cookies – e palëve të treta në Chrome tha kompania ditën e Hënë.

Përkundrazi do të prezantojë një eksperiencë të re në shfletues e cila do ti ndihmojë përdoruesit të marrin vendime të informuara lidhur me eksperiencën e tyre të shfletimit.

Eliminimi i biskotave tha Google do të ndikonte për keq tek publikuesit dhe reklamuesit. Ky lajm është një kthesë e madhe për Google e cila kishte planifikuar largimin e tyre në fillim të 2025.

Google thotë se tani do të përqendrohet tek ofrimi i më shumë kontrollit mbi të dhënat e tyre të shfletimit. Këtu përfshihen kontrollet shtesë të privatësisë si mbrojtja IP në modalitetin Incognito të Chrome si dhe përmirësimet që ofron Privacy Sandbox.

Vendimi i Google ofron një afat për reklamuesit dhe publikuesit që mbështeten te biskotat për të shënjestruar reklamat dhe për të matur performancën.

Planet e Google për të hequr biskotat janë zvarritur vazhdimisht. Pasi kishte vendosur të largonte në 2022, afati u shty në 2025. Në janar 2024, Google filloi të lançonte një veçori të re të quajtur Tracking Protection, e cila kufizon biskotat e palëve të treta për vetëm 1% të përdoruesve të Chrome në mbarë botën.

Kjo lëvizje u pa si hapi i parë drejt eliminimit të biskotave por kritikat ndaj planit të ri të Google si Privacy Sandbox shkaktuan vonesa të tjera. /PCWorld Albanian