Elon Musk zbulon planet për variantin me 4 motorë Tesla Cybertruck (FOTO LAJM)

Planet e prodhimit të Tesla Cybertruck po ndryshojnë edhe një herë. Të premten e kaluar, CEO Elon Musk tha në Twitter se Cybertrucks-ët e parë që do të prodhohen do të jenë një “variant me katër motorë” me “kontroll të pavarur të çift rrotullues reagimi ultra të shpejtë të çdo rrote”. Kryesisht, kjo shtyn mënjanë prodhimin e variantit me tre motorë, i cili duhej të ishte i pari. Së dyti, ky variant me katër motorë është diçka krejtësisht e re.

Do të donim të merrnim sqarime mbi specifikat e kamionit dhe planet e prodhimit, por Tesla nuk operon një departament të marrëdhënieve me publikun për të kërkuar komente. Mund të jetë që varianti me tre motorë është i vdekur në favor të këtij kamioni të ri me katër motorë dhe nuk ka asnjë fjalë se çfarë do të bëhet me kamionçinët elektrikë me dy dhe me një motor.

Musk tha në Twitter se ata që kanë rezervuar për një kamion që nuk është ky variant me katër motorë, do të mund ta përmirësojnë atë. Ai nuk dha ndonjë specifikim tjetër për baterinë, fuqinë ose motorët, por përsëriti se Cybertruck do të jetë një “bandë e çmendur e teknologjisë”.

Megjithatë, CEO zbuloi planet për sistemet e drejtimit të rrotave të përparme dhe të pasme në të paktën një nga modelet e kamionëve elektrikë. Kjo do t’i lejojë Cybertruck të “ngasë diagonalisht si një gaforre”. GMC Hummer EV gjithashtu krenohet me këtë veçori, dhe madje përmban emrin “CrabWalk”, i cili i jep makinës së madhe elektrike aftësinë për, siç tha Musk, të ngasë diagonalisht. Është gjëra të egra.

Cybertruck ishte menduar të fillonte prodhimin deri në fund të këtij viti në fabrikën e re të prodhuesit të automjeteve në Austin, Teksas, por Tesla e shtyu prodhimin deri diku në vitin 2022 për automjetet e para. Deri atëherë, fabrika e Teksasit duhet të jetë në linjë dhe të prodhojë SUV-të Model Y përpara se Cybertruck të fillojë të dalë në linjë./h.ll/albeu.com