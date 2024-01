Dita D për Bitcoin: Tre gjëra që duhet të dini pasi rregullatorët vendosin të bëhen publike

Leja e Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimeve të SHBA për të krijuar një fond “ETF” që do të tregtojë drejtpërdrejt me bitcoins do të përfaqësojë një moment historik jo vetëm në botën e kriptove, por edhe në botën financiare në përgjithësi.

Për kujtim, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i SHBA (SEC) ka miratuar “Bitcoin ETF” të parë (Fondi i Tregtisë së Shkëmbimit) që tregtohet në bursë, tha presidenti i tij Gary Gensler në një deklaratë. Kjo është një dritë jeshile e shumëpritur nga agjencia e qeverisë amerikane dhe përfaqëson një tjetër moment historik në zhvillimin e industrisë së kriptove dhe një hap përpara në pranimin më të gjerë të kriptomonedhave, veçanërisht Bitcoin.

Cfare do te thote ajo?

Sektori i aseteve dixhitale vlen rreth 1.7 trilion dollarë, dhe masa pritet të zgjerojë aksesin në kriptomonedhën më të madhe. Komisioni i Letrave me Vlerë, i cili ndër të tjera ka rolin e mbrojtjes së investitorëve, ka miratuar 11 fonde që mund të nisin tregtimin sot.

Investitorët e kriptove kanë pritur këtë miratim për një dekadë, duke shpresuar se një produkt i tillë financiar do t’i jepte kriptomonedhës më të madhe një përparim më të madh në botën e financave kryesore.

SEC deri më tani ka refuzuar kërkesat për të nisur fonde të tilla, duke përmendur kryesisht paqëndrueshmërinë e lartë të bitcoin dhe manipulimin e mundshëm. Megjithatë, ajo që bëri diferencën në këtë raund kërkesash ishte fakti se shumë emra globalë me ndikim në sektorin e menaxhimit të aseteve si BlackRock, Invesco dhe Fidelity iu bashkuan garës. Ekspertët e shohin atë si një shenjë se KSHZ është afër të braktisë kundërshtimin e saj të gjatë ndaj projekteve të tilla.

Antoni Trenchev, bashkëthemelues dhe partner menaxhues i një kompanie të aseteve dixhitale, i tha CNBC se çmimi i Bitcoin mund të arrijë në 100,000 dollarë tani.

Ky vendim vjen një ditë pasi në profilin zyrtar të “SEC” në rrjetet sociale u shfaqën informacione të rreme se tregtimi i Bitcoin ishte miratuar.

