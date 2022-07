Çfarë ndodh me shëndetin tuaj nëse e vendosni celularin në xhepin anësor të pantallonave

Për shumë prej nesh është një rutinë automatike që e bëjmë sa herë dalim nga shtëpia, kapim çelësat dhe i vendosim në njërin xhep të pantallonave, më pas e vendosim celularin në xhepin tjetër. Por ajo që shumica e njerëzve nuk e dinë është se ky zakon i thjeshtë mund të jetë shumë i dëmshëm për shëndetin tonë.

Edhe pse duket si një vend i qartë për të vendosur çelësat tanë, mbajtja e celularit në xhepin e pantallonave është në fakt vendi më i keq që mund ta vendosim. Këtu janë disa arsye pse nuk duhet ta vendosim kurrë atje.

Për shumë vite, organizata në mbarë botën kanë hulumtuar nëse përdorimi i telefonave inteligjentë dhe afërsia e tyre me trupin tonë mund të rrisë rrezikun e kancerit. Në të njëjtën kohë, shikoni se si rrezatimi nuk është i mirë për trupin tonë.

Edhe pse nuk është arritur asnjë përfundim, rezultatet e deritanishme nuk duken të mira: disa studime kanë lidhur përdorimin e celularit me kancerin e lëkurës dhe testikujve te meshkujt.

Çfarë është e vërtetë në rastin e meshkujve?

Përveç kësaj, ka edhe prova që sugjerojnë se ato mund të shkaktojnë dëme në sistemin tonë nervor qendror, i cili është shumë serioz sepse në thelb kontrollon të gjithë trupin tonë. Por si është e mundur kjo? Telefonat inteligjentë gjenerojnë energji elektromagnetike në formën e valëve të radiofrekuencës.

Kjo do të thotë se sa më afër të jetë pajisja me trupin tonë, aq më shumë rrezatim jemi të ekspozuar dhe kjo mund të ketë efekte shumë negative në shëndetin tonë. Në rastin e meshkujve, mbajtja e një telefoni inteligjent pranë testikujve redukton prodhimin dhe lëvizshmërinë e spermës. Por nuk ka nevojë për panik, kjo nuk do të thotë se kushdo që mban një telefon në xhep do të bëhet steril.

E sigurt është se rreziku ekziston. Valët janë aty edhe nëse nuk mund t’i shohim dhe ndikojnë në fertilitetin. Shkalla në të cilën ky rrezatim ndikon në spermën në testikuj nuk dihet ende, por më mirë të jesh i sigurt sesa të vjen keq, apo jo?

Edhe gratë gjithashtu përballen me rreziqe të mundshme

Përdorimi shumë i shpeshtë i celularit gjatë shtatzënisë ose mbajtja e tij shumë afër fetusit mund të shkaktojë dëm serioz në sistemin riprodhues dhe madje mund të ndikojë tek fetusi. Sido që ta shikoni, rrezatimi nuk është i mirë për trupin tonë.

Edhe nëse nuk ka ende studime përfundimtare, është më mirë të gaboni me kujdes dhe të mos e shtyni fatin tuaj. Kështu që herën tjetër që të dilni nga dera, vendoseni telefonin në çantë dhe shmangni sa më shumë dëmtimin e valëve. Do t’i bëni një nder të madh trupit tuaj!