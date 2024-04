Bitcoin në 72,600 dollarë: halving është afër

Në fushën e kriptomonedhave, vëmendja vazhdon të përqendrohet kryesisht në halving e Bitcoin, tashmë tek ne. Brenda dy javëve të ardhshme do të zhvillohet ngjarja e cila do të çojë në përgjysmimin e shpërblimeve të paguara për ata që merren me miniera, të parashikuara që në origjinën e asetit. Një pritje që e shtyu çmimin e bitcoinit lart, duke u rikthyer në 70,000 dollarë gjatë fundjavës. Nëse jeni ndër ata që dëshironi të përfitoni prej tij, zgjidhni platformën eToro me një përvojë të gjatë në fushën e tregtimit të blockchain.

Numërimi mbrapsht: Halving i Bitcoin po afrohet

Siç shihet edhe nga pasqyra e mëposhtme, trendi pozitiv prek edhe pasuritë e tjera. Kjo vlen për shembull për Ethereum, Solana, Shiba dhe DOGE (për të gjitha vlerësimet e tjera të përditësuara në kohë reale i referohemi ndërmjetësit). Prandaj ata që kanë vendosur të fokusohen në këto asete dixhitale po përfitojnë, duke penguar tendencën rritëse, e cila, sipas shumë njerëzve, mund të vazhdojë në të ardhmen.

Për sa i përket BTC-së konkretisht, rekordi historik daton në 14 Mars 2024, kur u arrit kulmi i pa arritur më parë prej 73,798 dollarësh, jo edhe aq larg nga çmimi i sotëm. Ky nuk është halving i parë i Bitcoin, por i katërti në historinë e kriptomonedhës. Objektivi, i përcaktuar tashmë në dokumentin origjinal të bardhë (botuar më 31 tetor 2008 nga Satoshi Nakamoto) është të garantojë qëndrueshmërinë e tij afatgjatë dhe të shmangë zhvlerësimin e tij.

Si gjithmonë, kur bëhet fjalë për asetet dixhitale, sjellja e të cilave rregullohet nga faktorë të shumtë, parashikimet në lidhje me tendencat e ardhshme duhet të vlerësohen me kujdes.

Dy platforma të sigurta ku ju mund të bëni investimet tuaja në kriptomonedha janë Binance dhe cex.io. Këto dy platforma pranojnë pagesa edhe nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut.