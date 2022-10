Apple ndalon prodhimin e Iphone 14 plus, zbulohen arsyet

Duket se iPhone 14 Plus nuk ka një fillim të shkëlqyeshëm siç sugjeruan raportet e hershme dhe tani sipas disa burimeve thuhet se Apple ka ndaluar prodhimin e iPhone 14 Plus dhe po rivlerëson kërkesën edhe njëherë. Duke cituar burime të zinxhirit të furnizimit, raporti i ri sugjeron se Apple ka kontaktuar të paktën një partner të montimit të iPhone për të ndaluar menjëherë prodhimin e iPhone 14 Plus dhe gjithashtu ka kontaktuar dy furnizues të komponentëve për të ulur prodhimin deri në 90%. Raporti përmend gjithashtu se të paktën një furnizues i iPhone është udhëzuar të rrisë prodhimin e komponentëve për modelet iPhone 14 Pro dhe 14 Pro Max.

Nuk ka asnjë koment zyrtar nga vetë Apple në lidhje me këto zhvillime, megjithëse mund të supozojmë se blerësit e iPhone nuk po kërkojnë një pajisje jo-Pro që kushton 899 dollarë. Me vetëm 100 dollarë më shumë për një iPhone 14 Pro dhe 200 dollarë më shumë për 14 Pro Max, iPhone 14 Plus është në vendin e askujt. Përkundër harresës së vazhdueshme që rrethon iPhone 14 Plus, Informacioni sugjeron se Apple ende po planifikon të prezantojë një iPhone 15 Plus vitin e ardhshëm.

Së fundmi Apple kishte raportuar se ka filluar të prodhojë modelin iPhone 14 në Indi. Kompania prodhon shumicën e telefonave të saj në Kinë, por ka zhvendosur një pjesë të prodhimit jashtë vendit pasi tensionet rriten midis Washingtonit dhe Pekinit. Politikat ‘zero-COVID’ të Kinës, që kanë shkaktuar bllokime të përhapura, kanë shkaktuar gjithashtu ndërprerje të mëdha për bizneset gjatë pandemisë.