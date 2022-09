Alarm sigurie në “Tik Tok”, të dhënat personale dhe llogaritë e PayPal përfundojnë në rrjet?

Probleme të mëdha sigurie në shtëpinë “Tik Tok”. Të dhënat personale të disa përdoruesve kanë përfunduar në rrjet: nga informacioni mbi llogaritë e PayPal deri te statistikat e llojeve të ndryshme.

Studiuesit nga grupi BeeHive CyberSecurity po hetojnë cedimet e mundshme në sistemin e nënshkruar nga një grup që e quan veten “Kundër Perëndimit”.

Grupi i hakerëve dyshohet se kishte akses në një strukturë për ruajtjen e të dhënave të përdoruesve të Tik Tok dhe ËeChat. Të njëjtët hakerë më pas informuan BeeHive CyberSecurity për sulmin e tyre kibernetik.

“Informacioni që ata na dërguan do të ishte i vështirë për t’u falsifikuar: për momentin ata ende po eksportojnë të dhëna, kështu që nuk është e mundur të thuhet se sa kanë qenë në gjendje të gjejnë,” thanë studiuesit.

Përgjigja e TikTok me kthimin e postimit. “Stafi i sigurisë nuk gjeti asnjë defekt në sistem. Zbulimi i të dhënave nuk lidhet me një defekt në ‘Tik Tok’”, tha një zëdhënës i platformës kineze për të siguruar kështu përdoruesit e saj. Sipas kompanisë, pas historisë fshihen “palë të treta që nuk kanë lidhje me rrjetin social”.