A mund ta kuptoni se kush po e viziton më shpesh profilin tuaj në Instagram?

Instagrami jep shumë frymëzim me filtra dhe hashtags, megjithatë nuk na lejon të shohim se kush po e shikon profilin tonë. Apo ndoshta mundemi? Sipas Reggie Azevedo Filho, i cili punon për platformën Traject Social:

“Ngjashëm me Facebook, përdoruesit në Instagram nuk mund të shohin se kush po shikon profilin e tyre, pavarësisht nëse është personal apo profesional.”

Sidoqoftë, një mënyrë e thjeshtë dhe e lehtë për të parë (jozyrtarisht) se kush e shikon profilin tuaj në Instagram, është të gjurmoni se kush i shikon historitë tuaja. Nëse e kemi profilin tonë të IG të hapur , për shembull, çdokush mund të shohë fotot që ngarkojmë, Story-t tona, të nxjerrë përfundime për jetën tonë pa na takuar.

Nëse ngarkoni më shumë histori sesa postime, ka më shumë gjasa të zbuloni se kush nuk po humb kohë sesa po ngarkoni. Përdoruesit që shohin Story-t tuaja shfaqen në “listën e shikuesve” për 24 orët e ardhshme pas Story-t. Pas kësaj periudhe kohore, lista zhduket, por nëse e keni ruajtur historinë që keni bërë, mund të shihni përsëri numrin e njerëzve dhe cilët ishin njerëzit që e panë postimin tuaj.

Përveç kësaj, nëse njoftimi “Përdoruesi me emrin @so dhe kështu është në Instagram” vazhdon të na vijë, ai i referohet të njëjtit person dhe na sugjeron ta ndjekim, ndoshta është dikush që është shumë i interesuar për profilin tonë. Sigurisht, dikush mund të na ndjekë duke përdorur një profil të rremë. Ne do ta dallojmë këtë lehtësisht: zakonisht është privat dhe ka pak ose aspak ndjekës, pa postime dhe një avatar të dyshimtë.

Nëse duam të mbrohemi, opsionet janë të thjeshta. Ose do ta bëjmë privat profilin tonë duke shkuar te cilësimet, ose thjesht do t’i fshehim historitë tona.