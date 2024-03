5 veçori të Windows 11 që ndoshta nuk i dini

Pas përditësimit të fundit mujor të Windows 11, sistemi operativ i Microsoft filloi të vuajë nga ngadalësime dhe rënie të performancës.

Përkundër kësaj, ka shumë veçori dhe funksione të Windows 11 për t’i mbajtur një sy që ndoshta nuk i dini ende: këtu janë pesë kryesoret!

5 – Përdorni Copilot për gjenerimin e imazheve

Kjo nuk është një nga veçoritë me pagesë të Copilot Pro: gjenerimi i imazheve mund të menaxhohet lehtësisht përmes Copilot edhe në versionin e tij falas. Për të hapur aplikacionin Microsoft AI, thjesht shtypni tastet Windows + C ose shtypni ikonën e duhur në shiritin e detyrave. Pasi të bëhet kjo, ju mund të futni tekst apo edhe kërkesa zanore, atëherë AI do të mendojë për gjenerimin e videove dhe imazheve për ju.

4 – Windows 11 multidesktop

Krijimi dhe menaxhimi i shumë desktopëve në Windows 11 mund të bëhet lehtësisht nga shiriti i detyrave të kompjuterit tuaj. Çdo desktop virtual madje mund të personalizohet me një sfond të dedikuar, duke ju lejuar të dalloni shpejt një tavolinë nga një tjetër: një veçori e përsosur për ata që përdorin të njëjtin kompjuter si për punë ashtu edhe për studim.

3 – Lidheni telefonin me kompjuterin

Nisja e aplikacionit Phone Link për Windows 11 daton në majin e kaluar: meqenëse softueri ka qenë i disponueshëm për PC, mund ta lidhni telefonin inteligjent me kompjuterin për të marrë mesazhe dhe thirrje direkt në desktop ose për të parë njoftimet hyrëse “në fluturoni” nga rrjetet tuaja sociale. Për më tepër, Phone Link ju lejon gjithashtu të transmetoni muzikë nga telefoni juaj në kompjuterin tuaj dhe të përdorni telefonin inteligjent si një pikë e nxehtë Wi-Fi për kompjuterin tuaj.

2 – Bisedoni me miqtë dhe kolegët falë Microsoft Teams

Microsoft Teams ka qenë një aplikacion i parainstaluar në Windows 11 për disa muaj: mund ta përdorni softuerin për të shkëmbyer mesazhe, thirrje dhe video thirrje me të afërmit, miqtë dhe kolegët direkt nga shiriti i detyrave të sistemit operativ. Për më tepër, nëse keni aplikacionin celular Teams, mund të sinkronizoni kontaktet midis telefonit dhe kompjuterit tuaj në pak sekonda dhe gjithashtu mund t’u dërgoni lidhje me email dhe mesazhe atyre që nuk e përdorin ende Ekipet, duke i lejuar ata të lidhen shpejt me thirrjet.

1 – Karakteristikat e lojërave të Windows 11

Duke shtypur tastet Windows + G në tastierën e PC-së, do të shihni të hapur ndërfaqen e lojërave Windows 11, e cila në fakt përmban shumë veçori që janë vërtet të dobishme për të gjithë përdoruesit. E para (dhe më e përdorur nga përdoruesit) është ajo që ju lejon të bëni pamje nga ekrani dhe video të ekranit tuaj vetëm duke shtypur një buton, por ekziston edhe mundësia e mbajtjes nën kontroll të performancës së CPU dhe GPU të PC-së në kohë reale, si dhe atë të konsultimit me Xbox Achievements me vetëm disa klikime. /zero1.al