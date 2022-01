ZYRTARE/ Watford shkarkon Ranierin

Watford vendosi të bënte pa Claudio Ranierin vetëm tre muaj e gjysmë pasi ai shkarkoi Xiscon nga pankina. Watford tani është i nëntëmbëdhjeti në Premierligë , pesë pikë larg zonës së sigurisë. Humbja e fundit ndaj Norwich ishte kapa e fundit në Vicarage Road.

Eksperienca e trajnerit italian nuk ka mundur të mbajë një ekip në rënie të lirë. Njëmbëdhjetë humbje, një barazim dhe vetëm dy fitore janë bagazhi i tyre i dobët. Diçka që tregon se ndryshimi nga spanjolli Xisco Muñoz , i cili u promovua në skuadër, por u shkarkua për mungesë eksperience, ka qenë kundërproduktiv. Ai e la skuadrën jashtë rënies dhe tani është afër fundit. Nga e keqja në më keq.

Fabio Cannavaro , i cili u anketua nga Everton javën e kaluar, është një nga emrat në tavolinë.

“Bordi i Hornets e njeh Claudio-n si një njeri me integritet dhe nder të madh, i cili gjithmonë do të respektohet këtu në Vicarage Road për përpjekjet e tij për të udhëhequr ekipin me dinjitet”, thuhet në lamtumirën e klubit anglez./albeu.com

