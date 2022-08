Cristian Romero tashmë është një lojtar i Tottenham.

Lajmin e ka bërë të ditur vetë klubi anglez nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale ku bëhet e ditur firmosja me mbrojtësin argjentinas.

Në këtë mënyrë “Spursat” kanë firmosur me Romeron deri në 30 qershor 2027, me lojtarin që do të mbajë për 5 vite veshur fanellën e skuadrës së drejtuar nga Antonio Conte.