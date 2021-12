ZYRTARE/ Tedesco, trajner i ri i Leipzig deri në vitin 2023

Tedesco ka nënshkruar për pjesën e mbetur të sezonit dhe një sezon tjetër.

“Trajneri 36-vjeçar zëvendëson Jesse Marsch si trajner me marrëveshje deri në qershor të vitit 2023” , njoftoi klubi gjerman përmes rrjeteve sociale. /albeu.com

December 9, 2021