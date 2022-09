ZYRTARE/ Rezultatet negative, klubi i Serisë A shkarkon trajnerin italian

Tashmë është zyrtare, klubi i Monzës ka shkarkuar me efekt të menjëhershëm trajnerin, Xhovani Stropa.

Fatale për trajnerin italian ishin rezultatet e njëpasnjëshme negative, teksa vendin e tij do ta zërë ish-sulmuesi i tyre dhe i Juventusit, Rafaele Paladino.

Këtë lajm e ka bërë vetë publike klubi nga Lombardia me anë të një komunikate në sajtin e saj zyrtar, duke falënderuar 54-vjeçarin italian për punën e kryer deri më tani.

Xhovani Stropa e mori në drejtim Monzën në korrikun e 2021 duke e ngjitur në Serinë A dhe shkarkohet nga detyra e trajnerit pas 50 ndeshjeve të kryera në të gjitha kompeticionet, teksa arriti të fitonte 24 të tilla, barazuar 11 dhe humbur 15.

Aktualisht, Monza në 6 javë kampionat ndodhet në vendin e fundit në kuotën e 1 pike, duke mos fituar asnjë ndeshje, barazuar 1 dhe humbur 5 me një golavarazh 3-14, duke pasur dhe mbrojtjen më të dobët në Serinë A.

AC Monza comunica di aver sollevato Giovanni Stroppa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, culminato con la conquista di una storica promozione in Serie A, augurandogli i migliori successi per il futuro. pic.twitter.com/JNggNcLgDZ

— AC Monza (@ACMonza) September 13, 2022