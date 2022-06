ZYRTARE/ Pirlo befason me ekipin e ri

Trajneri italian Andrea Pirlo do të drejtojë ekipin turk, Karagyumryuk, njofton klubi për shtyp.

“Futbollisti me famë botërore, Andrea Pirlo, i cili ka drejtuar Juventusin, gjithashtu ka përvojë të luajë në Champions League me klubin italian. Kontrata me Pirlon është projektuar për një sezon”, thotë skuadra në rrjetet sociale.

Pirlo, 43 vjeç, njihet për karrierën e tij si futbollist profesionist. Me Milanin ai fitoi dy herë Champions League.

Skuadra e parë që drejtoi Pirlo ishte Juventusi. Italiani ka punuar në skuadër nga vera e vitit 2020 deri në maj 2021.

Karagyumryuk në sezonin e fundit të kampionatit turk zuri vendin e tetë, objektivi i skuadrës është që sezonin e ardhshëm të hyjë në garat evropiane. /albeu.com/