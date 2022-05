Zyrtare/ Manchester City konfirmon transferimin e Haaland

Ditën e djeshme rrjetet dhe titujt e lajmeve kishin në qendër të vëmendjes një arritje akordi ndërmjet Haaland dhe Manchester City.

Shumë gazetarë të njohur dhe me përvojë e aprovuan këtë gjë por nga klubet përkatëse ende nuk kishte diçka konkrete.

Por pak çaste më parë, klubi anglez i Manchester City ka bërë reagimin e parë në Twitter duke konfirmuar gjithçka.

“Manchester City konfirmon se ne kemi arritur një marrëveshje si fillim me Borussia Dortmund për transferimin e sulmuesit Erling Haaland i cili do të mbërrijë në 1 qershor 2022.

Transferimi mbetet subject për klubin deri sa të finalizohen detajet me lojtarin.”/ h.ll/albeu.com

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022