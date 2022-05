ZYRTARE/ Klubi anglez bëhet me trajner të ri

Është zyrtare. Rob Edwards është trajneri i ri i Watford.

Kjo është hera e parë që ai do të marrë përsipër një skuadër që luan në Championship, me trajnerin e ri të Watford-it që nis nga Wolves U-23 dhe përfundon bashkëpunimin e tij me Forrest Green pas 53 ndeshjesh dhe një viti në krye.

Watford e ka përzgjedhur atë, ai zëvendësues të Roy Hodgson dhe mbetet për t’u parë nëse ai do të jetë në gjendje ta çojë atë në një rikthim të menjëhershëm në Premier League. /albeu.com/