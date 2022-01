ZYRTARE/ Juventusi bën goditjen e dytë të madhe këtë merkato

Juventusi ka zyrtarizuar nënshkrimin me mesfushorin e Gladbach, Denis Zakaria.

Pas kalimit me sukses të testeve mjekësre, zvicerani ka nënshkruar një kontratë 4-vjeçare me “Zonjën e Vjetër”.

Juventusi ka paguar vetëm 7 milion euro për mesfushorin që përfundonte kontratën me klubin gjerman në verë.

Këtë e ka bërë zyrtare ish-klubi i tij M’gladbach me një postim në Twitter./ h.ll/albeu.com