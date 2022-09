Zyrtare, Hector Bellerin rikthehet te Barcelona

Barcelona ka arritur të zyrtarizojë rikthimin e Hector Bellerin.

Ish-anësori i Arsenalit ka qenë pjesë e klubit spanjoll për herë të parë në moshën 7-vjeçare, ku u rrit dhe u profesionalizua te katalanasit.

Këtë njoftim e ka bërë të ditur spanjolli por edhe klubi i Barcelonës./ h.ll/albeu.com

A journey which started when I was 7 years old. Today we meet again! @FCBarcelona pic.twitter.com/DcZNooG5SA

— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) September 1, 2022