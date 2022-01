ZYRTARE/ Frank Lampard trajneri i ri i Everton (FOTO LAJM)

Tashmë është zyrtare, Frank Lampard është trajneri më i ri i Everton-it.

Ish-trajneri 43-vjeçar i Chelsea ka nënshkruar një kontratë me Evertonin deri në vitin 2024. Ai ka marrë stafetën e lënë nga Rafa Benitez i cili u shkarkua më 16 janar.

Lampard do të ketë një punë të madhe për të bërë pasi Everton është në vendin e 16-të, vetëm 4 pikë mbi zonën e kuqe./ h.ll/albeu.com

✍️ | Everton Football Club can confirm the appointment of Frank Lampard as the Club’s new manager.

— Everton (@Everton) January 31, 2022