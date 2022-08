Zyrtare, Filip Kostic lojtari më i ri i Juventus

Me një njoftim për shtyp të publikuar në faqen e tij zyrtare, Juventus ka bërë të ditur shifrat e transferimit të Filip Kostic, i cili mbërriti nga Frankfurt në mënyrë përfundimtare.

“Juventus njofton se ka arritur një marrëveshje me Frankfurt për blerjen përfundimtare të të drejtave të regjistrimit të lojtarit Filip Kostic kundrejt një shume prej 12 milionë euro, e cila do të paguhet në 3 këste, përveç tarifave ndihmëse, duke përfshirë kontributin e solidaritetit të parashikuar nga rregulloret e FIFA-s, deri në maksimumin 1,5 milionë euro.

Gjithashtu, parashikohen vlera deri në maksimumin 3 milionë euro. Juventus ka nënshkruar një kontratë për performancën sportive me lojtarin deri më 30 qeershor 2026”./ h.ll/albeu.com

Official, confirmed. Filip Kostić joins Juventus on permanent deal from Eintracht Frankfurt, contract until June 2026. ⚪️⚫️🤝 #Juventus

Luca Pellegrini is in Frankfurt today in order to join Eintracht on loan. pic.twitter.com/30Pu6yqFDg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2022