Shkarkimi i Benitez ishte shkaku i rezultateve negative, e sidomos humbja ndaj Norwichit.

Përmes një komunikate zyrtare, skuadra nga Liverpool konfirmoi shkarkimin e Benitezit.

“Everton konfirmon largimin e Rafael Benitez nga pozita e trajnerit të ekipit të parë”, shkroi klubi në kounikatë./

Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.

— Everton (@Everton) January 16, 2022