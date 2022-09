Zyrtare/ Diego Costa rikthehet në Angli

Diego Costa më në fund është zyrtarisht futbollisti më i ri i Wolves.

Sulmuesi është rikthyer për të qenë edhe njëherë protagonist në Premier League, teksa tashmë do të mbajë veshur fanellën e Wolves, duke nisur kështu një aventurë të re në karrierën e tij futbollistike.

Kujtojmë se Costa ka disa muaj lojtarë i lirë, ndërsa vetëm pak ditë më parë gjeti akordin me skuadrën angleze, e cila do t’i besojë repartin e sulmit./ h.ll/albeu.com

He’s back. And part of the pack.

🐺✍️

— Wolves (@Wolves) September 12, 2022