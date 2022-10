Zyrtare: Daniele De Rossi trajneri më i ri i Spal

Mungonte vetëm zyrtarizimi, i cili tashmë ka ardhur.

Daniele De Rossi është trajneri më i ri i Spal. Karriera e trajnerit kampion bote në vitin 2006 fillon me Spal, në kampionatin e Serie B, që e sheh Spal në ventin e 14-të në rënditje me 9 pikë në 8 ndeshje të luajtura.

Kujtojmë se De Rossi, për t’u lidhur me këtë projekt, largohet nga roli i ndihmësit të trajnerit të Italisë, Roberto Mancini.

Njoftimi i klubit të Spal:

“Spal njofton se i ka besuar Daniele De Rossit postin e trajnerit të ekipit të parë.

Trajneri i ri Biancazzuro ka nënshkruar kontratë deri më 30 qershor 2024.

I lindur në Romë më 24 korrik 1983, De Rossi u rrit në sektorin e të rinjve të AS Roma dhe më 30 tetor 2001 bëri debutimin e tij me skuadrën e parë Giallorossi, duke marrë përsipër ndeshjen kundër Anderlecht, e vlefshme për fazën e grupeve të Champions League 2001 / 2002.

Është vetëm fillimi i një aventure tetëmbëdhjetë sezonesh të përbërë nga 616 paraqitje gjithsej, nga të cilat 464 në Serie A, 59 në Kupën e Italisë, 65 në Champions League dhe 34 në Europa League, duke e bërë atë lojtarin e dytë me më shumë paraqitje, gjithmonë në historinë e AS Roma pas Francesco Tottit.

Ishte kapiteni historik i Giallorossit, pas daljes në pension, ai që i dha shiritin e kapitenit që De Rossi do të mbajë në 207 ndeshje gjithsej, duke u bërë kapiteni i katërt për numrin e paraqitjeve pas vetë Tottit, Giacomo Losi dhe Giuseppe Giannini.

Pas rekordeve personale dhe pushtimit të dy Kupave të Italisë dhe një Superkupe të Italisë, në verën e vitit 2019 largohet nga Roma dhe para se të tërhiqet nga futbolli vendos të jetojë një eksperiencë të fundit me fanellën e Boca Juniors, me të cilën më 14 gusht, 2019 ai shënoi golin e tij të parë dhe të vetëm në Bombonera në Buenos Aires në ndeshjen e Kupës së Argjentinës kundër Almagro.

De Rossi nuk ishte një protagonist absolut vetëm me skuadrën kapitolinë, por edhe me kombëtaren italiane. Më 4 shtator 2004 ai bëri debutimin e tij me fanellën e Azzurrit, duke shkuar menjëherë në rrjetë në ndeshjen kundër Norvegjisë, e vlefshme për kualifikueset e Kupës së Botës 2006: një kompeticion në të cilin Italia do të kthehet për të ngritur trofeun më të lartë të futbollit, duke mposhtur në finale. Franca për 6-4 pas penalltive, në të cilat De Rossi vuri firmën duke transformuar një nga goditjet nga pika.

Më 10 nëntor 2017 kundër Suedisë ai luajti ndeshjen e fundit me kombëtaren italiane pas 117 paraqitjeve, gjë që e vendosi në vendin e pestë në renditjen e lojtarëve që dolën disa herë në fushë me fanellën blu.

Pas përfundimit të karrierës si futbollist, De Rossi i bashkohet stafit të trajnerit të kombëtares Roberto Mancini, së bashku me të cilin më 11 korrik 2021 në Wembley ngre trofeun e kampionit të Evropës.

Nga sot Daniele De Rossi është trajneri i ri i SPAL.”/ h.ll/albeu.com