ZYRTARE/ Dani Alves është tashmë i regjistruar te Barcelona

Pasi kthimi i tij te Barça u konfirmua më 12 nëntor , Dani Alves tashmë është regjistruar si një nënshkrim i ri në La Liga që nga mëngjesi i kësaj të mërkure dhe më në fund do të jetë në gjendje të veshë sërish fanellën e Barçës. Klubi i Barçës tashmë ka marrë të gjitha miratimet, siç konfirmohet nga një deklaratë, dhe mbrojtësi brazilian mund të debutojë në një ndeshje zyrtare në raundin e eliminimit të Kupës së Mbretit kundër Linares , pasi ai tashmë luajti Kupën Maradona kundër Boca Juniors disa javë më parë.

Me Alves tashmë në dispozicion dhe në formë të mirë pasi kaloi disa javë stërvitje me pjesën tjetër të shokëve të tij të skuadrës, braziliani do të përpiqet të bëjë të pamundurën në mënyrë që skuadra të vazhdojë të përparojë pas ardhjes së Xavi Hernández dhe t’i sigurojë mbrojtësit të djathtë më shumë minuta pasi Dest nuk bind dhe Sergi Roberto është i dëmtuar dhe ka ende tre muaj për t’u rikuperuar.

Dani Alves luajti ndeshjen e tij të fundit zyrtare me Barçën më 22 maj 2016, në finalen e Copa del Rey kundër Sevillas, të cilën katalanasit e fituan 2-0 në kohën shtesë, ndërsa debutimi i tij si lojtar i Barçës ishte më 13 gusht 2008 në ndeshjen e parë. ndeshjen e raundit kualifikues të Champions League kundër Wisla Cracovia (4-0).

Në fazën e tij të parë tetë-sezonale në Camp Nou, në të cilën ai shtoi 23 tituj, Dani Alves u vendos si mbrojtësi i djathtë më i mirë në botë dhe tani, tashmë më veteran, ai do të jetë një shembull i shkëlqyer për të rinjtë në skuadra. r.t/albeu.com