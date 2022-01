ZYRTARE/ Christian Eriksen transferohet te Brentford

Pas kalimit me sukses te vizitave mjekëesore, Brentford ka zyrtarizuar transferimin e Christian Eriksen.

Mesfushori kthehet kështu në Premier League, pas një puaze të gjatë që nga problemet me zemrën në Euro 2020.

Siç dihet Eriksen ka lidhur një kontratë 6-mujore me opsinoni rinovimi edhe për një vit.

29-vjeçari bëhet lojtari i parë në Premier League që do të luajë me një defibrilator të implantuar./albeu.com

