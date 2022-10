Zyrtare: Aston Villa shkarkon Steven Gerrard nga roli i trajnerit

Lamtumira mes Aston Villa dhe Steven Gerrard ka ardhur.

Humbja ndaj Fulham ishte fatale për ish-kapitenin e Liverpool. Klubi anglez e ka bërë këtë gjë të ditur me një postim në rrjetet sociale.

“Aston Villa Football Club mund të konfirmojë se menaxheri Steven Gerrard është larguar nga klubi me efekt të menjëhershëm”, thuhej në faqen zyrtare të klubit anglez.

“Dëshirojmë të falenderojmë Steven për punën dhe angazhimin e tij të palodhur dhe t’i urojmë fat për të ardhem./ h.ll/albeu.com

Aston Villa Football Club can confirm that Head Coach Steven Gerrard has left the club with immediate effect.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) October 20, 2022