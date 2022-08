Samuel Umtiti largohet nga Barcelona. Qendërmbrojtësi është huazuar në Serie A dhe do të jetë shok skuadre me Kastriot Dermakun.

Klubi katalanas ka dalë me njoftim dhe bën me dije se francezi do të jetë pjesë e Lecces deri më 30 qershor 2023.

Agreement with Unione Sportiva Lecce for loan of Umtiti until 30 June 2023 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 25, 2022

Për italianët ky është një përforcim me vlera, ndërkohë që Umtiti do të ketë mundësinë të luajë dhe të rivlerësohet në treg sërish.