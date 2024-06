Zvicra e vështirëson kalimin e fazës së grupeve me barazimin ndaj Skocisë

Zvicra ka barazuar 1-1 me Skocinë në rrethin e dytë të fazës së grupeve në Euro 2024, përkatësisht në Grupin B.

Një fitore për Helvetikët do të thoshte kalimin në fazën e eliminimit direkt, por tani u ka vështirësuar gjërat vetës.

Pas vetëm 13 minutash, Zvicra pësoi një auto-gol nga Fabian Schar që nuk ia doli të devijonte goditjen e Scott McTominayt.

Por, Xherdan Shaqiri i barazoi shifrat në 1-1 me një super gol nga distanca në minutën e 26-të.

Zvicra ishte e pafat në minutën e 33-të, pasi VAR-i e anuloi golin e Dan Ndoye për pozicion jashtë loje.

Pjesa e dytë ishte dramatike, por që gola nuk kishte.

Zvicra filloi me dominim të lehtë, por Skocia i shkaktoi shumë vështirësi.

Në minutën e 58-të, Ndoye nuk ia doli të shënonte nga afërsia, duke e gjuajtur topin ngjitur shtyllës së majtë.

Grant Hanley (67’) rrezikoi për Skocinë, por që mbrojta e Helvetikëve ishte e pathyeshme.

Breel Embolo mendoi se kishte shënuar për 201 në minutën e 83-të, por që ai ishte në pozicion jashtë loje.

Gjermania tashmë e kualifikuar është lidere e Grupit A me gjashtë pikë, Zvicra me katër, Skocia me një dhe Hungaria e eliminuar pa pikë. /Telegrafi/