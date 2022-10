Zlatan Ibrahimovic refuzon të pensionohet

Në moshën 41-vjeçare, Zlatan Ibrahimovic i ka mbetur shumë futboll në këpucët e tij. Pavarësisht se ka qenë jashtë për një kohë të gjatë pas një operacioni, suedezi është larg nga të menduarit për pension. Dhe kjo është se, 8 golat e tij dhe 3 asistimet në 23 ndeshje të Serisë A ishin çelësi për djemtë e Stefano Piolit për të ngritur titullin e Ligës pas 11 vitesh.

Duke folur për CNN, Ibrahimovic e ka bërë të qartë se synon të qëndrojë aktiv për aq kohë sa është i dobishëm për ekipin. “Ditën që unë ngadalësoj shpejtësinë, dua që njerëzit përreth meje të jenë të sinqertë dhe të thonë se po ngadalësoj dhe atëherë do të jem realist dhe do të largohem. Përderisa mund të jap rezultate, do të vazhdoj. Ibra do të ketë gjysmë sezoni për të dëshmuar se është ende i rëndësishëm për Milanin. /G.D albeu.com/