Zinchenko shpërthen në lot: Sot është Ukraina, nesër mund të jetë vendi juaj (VIDEO)

Mbrojtësi i krahut të Ukrainës dhe Manchester City, Oleksandr Zinchenko, nuk ishte në gjendje të përballonte emocionet e tij ndërsa foli përpara ndeshjes kualifikuese të vendit të tij kundër Skocisë.

Ndeshja fillimisht ishte caktuar për në fillim të këtij viti, por u shty për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Zinchenko, si shumë nga shokët e tij të skuadrës, ishte i shpejtë për të kthyer vëmendjen në çështje përtej futbollit kur u përball me mediat.

“Ne duhet ta ndalojmë këtë,” tha Zinchenko. “Sot është Ukraina, nesër mund të jetë vendi juaj. Është e pamundur të përshkruhet ajo që po ndodh, është e papranueshme, prandaj duhet ta ndalojmë.

Zinchenko was brought to tears talking about his country 🥺🇺🇦 pic.twitter.com/vkLe473XWi

