Zinchenko me zemër dhe mendje te Ukraina, mbrojtësi ka dashur disa herë të luftojë

Oleksandr Zinchenko duhej të flitej që të mos shkonte në shtëpi në vijën e frontit kur shpërtheu lufta në Ukrainë në fillim të këtij viti.

Asi i Manchester Sitit udhëhoqi vendin e tij drejt një fitoreje në finalet e Kupës së Botës me një paraqitje të shkëlqyer kundër Skocisë të mërkurën.

Por atij iu thye zemra nga skenat nga atdheu i tij pas pushtimit të Rusisë në shkurt.

Dhe ai ishte në ankth për mirëqenien e familjes së tij, me gjyshin dhe hallën e tij që refuzonin të bashkoheshin me mijëra që iknin nga vendi.

25-vjeçari ishte i dëshpëruar për të shkuar dhe për të ndihmuar njerëzit e tij, por u bind nga familja dhe miqtë që të qëndronte në veriperëndim dhe të vazhdonte të luante për Cityn.

Ndërkohë, ai ka bërë çmos për të mbajtur në sy të publikut gjendjen e trishtuar të vendit të tij.

Ai e mbuloi trofeun Premier League me një flamur blu dhe të verdhë pasi ndihmoi Cityn ta fitonte atë në një ditë të paharrueshme të fundit të sezonit muajin e kaluar.

Por ai gjithashtu ka punuar në heshtje jashtë syve të publikut për të ndihmuar në çdo mënyrë që mundet.

Herët në një ditë ndeshje të Cityt, ai i dërgoi mesazh një shoku për të pyetur nëse mund të ndihmonte në ngarkimin e kamionëve që merrnin pajisjet thelbësore për në Ukrainë.

Ai gjithashtu bëri një donacion të konsiderueshëm në bankën kombëtare dhe është bashkuar me një futbollist tjetër për të marrë furnizime jetike në vijën e parë.

Në ditët e pushimit, ai ka qenë gjithashtu në kontakt të rregullt me ​​ushtarët ukrainas që kanë ndihmuar në mbrojtjen e vendit të tyre.

Ai tashmë u ka premtuar atyre se do të organizojë një festë të madhe në Manchester për ta pasi të përfundojë lufta.

Megjithatë, tani për tani, ai duhet të rikthejë mendjen te futbolli me një vendimtar të Kupës së Botës kundër Uellsit që pritet në Cardiff të dielën.

Ai tha: “Do të jetë një lojë masive për ne, të gjithë e kuptojnë situatën për ne.

“Unë do të thoja se është si një finale dhe secili prej nesh duhet të tregojë performancën tonë më të mirë në jetën tonë dhe më pas do të shohim se çfarë do të ndodhë”./ h.ll/albeu.com