Të mërkurën mbrëma do të luhet një nga sfidat më të bukura dhe të forta në këto eliminatore të Champions League.

Kapaciteti në San Siro do të jetë 50% por kjo nuk ka penguar tifozët zikaltër të zaptojnë stadiumin, ku do të jenë të pranishëm 38,000 tifozë në total, me 2500 tifozë nga anglezët e Liverpool.

Biletat janë shitur të gjitha dhe sipas ‘Gazzetta dello Sport’, Inter do të përfitojë 3 milion euro nga shitjet e biletave./ h.ll/albeu.com