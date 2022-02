Zidane miraton ardhjen e Ronaldos dhe Pogba te PSG

Në rast të marrjes së frerëve të projektit parizian, i cili tashmë duket si një sekret i hapur, trajneri francez do të kënaqej me blerjen e këtyre dy ujeve të Manchester United.

Përveç telenovelës së pandërprerë të Kylian Mbappe, sado e pabesueshme të duket, ka jetë përtej Paris Saint-Germain.

Zinedine Zidane, i cili është favoriti kryesor për të shkuar në Parc des Princes, sipas asaj që publikon OK Diario, trajneri francez mund të përfundojë një goditje të dyfishtë te Manchester United për merkaton e verës në vitin 2022.

Konkretisht, Zizou do të kishte mundësinë të takohej në Paris me Cristiano Ronaldon (36 vjeç) dhe Paul Pogba (28 vjeç). A do të mund të takohen sërish te PSG?

Me pak fjalë, Paris Saint-Germain fërkon duart mbi këtë kërcim gjigant që do të përfshinte ardhjen e Zidane me Cristiano dhe Pogba. /albeu.com/