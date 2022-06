Zidane ka ende besim: Nuk kam hequr dorë nga “gjelat”

Prioriteti i Zinedine Zidane është të jetë trajner i kombëtares së Francës dhe jo ai i Paris Saint Germain apo ndonjë klubi tjetër që mund të përpiqet ta nënshkruajë atë.

Ish-trajneri i Real Madrid ka qenë i lidhur shumë me zëvendësimin e Mauricio Pochettino në PSG dhe ai gjithashtu ishte i lidhur me punën e Manchester United para se të emëronin Erik ten Hag.

“Nuk kam mbaruar me “gjelat”, tha ai për gazetën franceze “L’Equipe”, si pjesë e një reportazhi special për ditëlindjen e tij të 50-të.

Presidenti i PSG-së Nasser Al Khelaifi foli së fundmi te “MARCA” për respektin që klubi mban për Zidane.

“Për Zidane dua të them diçka të rëndësishme, ai është një person që më pëlqeu shumë si lojtar dhe më pëlqen si trajner, e dua atë”, tha ai për “MARCA”.

“Por ne nuk kemi folur asnjëherë me të, drejtpërdrejt apo tërthorazi, dhe unë e respektoj shumë dhe e vlerësoj shumë. Shumë gjëra kanë dalë në shtyp, por ne kurrë nuk kemi folur me të.”

‘Problemi’ për Zidane është Didier Deschamps. Fituesi i Kupës së Botës në 2018 dhe së fundmi i Ligës së Kombeve, trajneri aktual i Francës ka fituar të drejtën të largohet sa herë të dojë, duke përjashtuar një fatkeqësi në Katar.

Në krye që nga viti 2012, kapiteni i Francës në Kupën e Botës 1998 mund të mbyllë një cikël me Botërorin e tij të tretë, kompeticionin e tij të pestë të madh me ekipin kombëtar.

Ky do të ishte çelësi i ardhjes së Zidane në stol. Nëse pozicioni bëhet vakant, me Zidane të lirë dhe gati, do të ishte e çuditshme që Federata Franceze e Futbollit të mos e mbushte boshllëkun me një nga legjendat e mëdha të futbollit francez.

“Ai është një njeri që e vlerësoj, ne nuk do ta përcaktojmë karrierën e tij si lojtar apo trajner. Zidane një ditë do të arrijë në kombëtaren franceze. Kur? Nuk e di,” Noel Le Graet, francez Presidenti i Federatës së Futbollit, tha vitin e kaluar./ h.ll/albeu.com