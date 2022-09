Zhgënjim në PSG për shkak të mbylljes së merkatos

Entuziazmi me të cilin PSG e ka nisur sezonin nuk e fsheh zhgënjimin në fund të merkatos, në të cilin operacioni i Skriniar ishte i frustruar. Interi nuk pranoi asnjë nga propozimet dhe kampioni francez tani po debaton nëse do të mjaftojnë Sergio Ramos, Kimbembe dhe Marquinhos. Me mbrojtjen e tre qendërmbrojtësve me të cilët Christophe Galtier dëshiron të luajë, vetëm Danilo mund të veprojë si arnim në momente specifike, shkruan albeu.com.

Edhe pse për momentin ato shoqërojnë rezultatet, në dhomën e pasme ka një zemërim të theksuar të Luis Campos me Antero Henriken, i ngarkuar për përshpejtimin e negociatave për blerjen dhe shitjen e futbollistëve. I pari nuk e kupton se bashkëkombasi i tij priti të kishte thuajse të gjitha daljet për të nisur nënshkrimin.

Gazeta L’Equipe tregon se gjatë muajit korrik PSG ka kërkuar vizë për në Japoni për Skriniar, pasi brenda vendit menduan se do të mund ta mbyllnin transfertën pa problemet e shumta që ka pasur. Megjithatë, rregulli i Antero Henrique u imponua përsëri: “Duhet të shesësh për të blerë me paratë e krijuara”. Duke qenë se në fund nuk u tarifua aq sa pritej, oferta e PSG-së për Interin nuk ishte asnjëherë mjaft tërheqëse.

Një tjetër nga çështjet që e ka shqetësuar Luis Campos është se, pavarësisht se klubi ka liruar shumë lojtarë që nuk i llogarit, disa kanë shkuar për të përforcuar rivalë të drejtpërdrejtë si Benfica apo Juve. Nuk mund të shërbejë si justifikim për PSG-në, por mbyllja e merkatos nuk ka shkuar ashtu siç donte. /albeu.com/