Pas 45 minutave të para të mbyllura në barazim pa gola, Holanda ka arritur të zhbllokojë ndeshjen në pjesën e dytë përballë Belgjikës.

Në minutën 73, gjigandi Virgil van Dijk me pikën e tij më të fortë goditjet me kokë, ka arritur të mposhtë portierin Courtois./albeu.com

Too easy for the 🐐 @VirgilvDijk ❤️❤️ pic.twitter.com/wdpOWepsyI

— Alex (@vvdijk4lfc) September 25, 2022