Kur kanë mbetur edhe katër ndeshje të Kupës së Botës, kompania Adiddas, ka publikuar topin zyrtar me të cilin do të luhet finalja e madhe.

Al Hilm, quhet Topi zyrtar me të cilin do të zhvillohen ndeshjet gjysëmfinale, ndeshja për vendin e tretë dhe finalja e madhe.

Tashmë dihet edhe ndeshjet gjysëmfinale kua të marten me 13 dhjetor Argjentina do të luaj me Kroacinë ndërsa një ditë më vonë Franca do të përballet me Marokon.