Zbulohet qëndrimi i presidentit të Real Madridit për rinovimin e kontratës me Marcelon

Raportet e shtypit spanjoll zbuluan qëndrimin e “Florentino Perez”, presidentit të Real Madridit, nga rinovimi i kontratës me yllin brazilian “Marcelo”, gjatë periudhës së ardhshme, kontrata e të cilit me Klubin Mbretëror do të përfundojë në fund të sezonit aktual.

Gazeta spanjolle “MARCA” konfirmoi se Florentino Perez nuk dëshiron të rinovojë kontratën e Marcelos, por ai mund ta mbajë atë në klub, pasi presidenti i klubit dëshiron t’i japë atij një pozicion administrativ brenda strukturës së klubit, që do të thotë se braziliani ka për të përfunduar karrierën e tij si lojtar përgjithmonë në fund të sezonit aktual.

Marcelo, 34-vjeçari, ka luajtur me Realin që nga janari 2007, kur iu bashkua nga Fluminense, Brazil dhe luajti 542 ndeshje me Klubin Mbretëror në të gjitha garat, duke shënuar 38 gola dhe duke shënuar 102 gola, dhe braziliani. Lojtari nuk merr pjesë vazhdimisht në formacionin fillestar të trajnerit italian “Carlo Ancelottit. /albeu.com/