Zbulohet prapaskena: Gattusso u largua pas sherrit me presidentin e Napolit për Amir Rrahmanin

Futbollisti i Kosovës, Amir Rrahmani duket se ka qenë “molla e sherrit“ për largimin e Gennaro Gattusos nga Napoli.

Për mbrojtësin shqiptar u shpenzua një shumë e konsiderueshme parash, por debutimi për të do të vinte shumë vonë.

Madje në ndeshjen e parë do të bënte një gabim duke i falur golin Udineses dhe për këtë arsye Gattuso e la në dhomën e zhveshjes për pjesën e dytë.

Si duket kaq ka mjaftuar për të nisur përplasjet mes trajnerit italian dhe De Laurentisit, i cili i kërkonte të mos aktivizonte lojtarë si Hysaj që kishin zgjedhur largimin me parametra zero por futbollistë si Rrahmani të cilët kishin ardhur me bujë të madhe dhe me një faturë të lartë financiare.

Gazetari i “La Repubblica”-s, Antonio Korbo, ka zbuluar për “Kiss Kiss Napoli” se Rrahmani ishte emri që lidhej me skandalin e madh te të kaltririt sezonin e shkuar, çka solli edhe largimin e Gattuso.

“Spalletti ka rigjallëruar disa lojtarë. Më kujtohet Rrahmani në kohën e Veronës, mund ta shihnim se ishte një lojtar shumë i rëndësishëm.

Por, ishte ai që ishte emri i skandalit në Napoli që dëmtoi marrëdhëniet mes Aurelio De Laurentisit dhe trajnerit Gattuso. Gjithçka filloi nga një gabim i lojtarit, pastaj më kujtohet skena e Gattuso. Presidenti tashmë e kishte vënë në shënjestër teknikun. U ngrit një sherr i furishëm, i cili më pas çoi gradualisht në ndarje”, ka zbuluar Antonio Korbo.