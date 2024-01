Zbulohet paga e re marramendëse e Steven Gerrard te Al-Ettifaq

Është zbuluar paga e re marramendëse e Steven Gerrard-it te Al-Ettifaq, duke rivalizuar Pep Guardiolën dhe Jurgen Klopp, pavarësisht formës së dobët të klubit.

Gerrard nënshkroi një kontratë të re në fillim të kësaj jave, pavarësisht nga një formë e zymtë që ka bërë që Ettifaq të shkojë nëntë ndeshje pa fitore, dhe humbjen e Jordan Henderson, i cili ndërpreu kontratën e tij dhe iu bashkua Ajax. Klubi aktualisht është i teti në Ligën Pro Saudite, 28 pikë prapa liderit Al-Hilal. Megjithatë, TalkSPORT raporton se marrëveshja e re e Gerrard, e cila është një zgjatje dyvjeçare, vlen 17.4 milion euro në vit.

L’Equipe publikoi një listë të pagave të menaxherëve në mars të vitit të kaluar, duke e renditur pagën e Guardiolës në 22 milionë euro dhe të Klopp-it gjithashtu në 17.5 milionë euro. Gerrard do të ishte trajneri i katërt më i paguar në botë sipas kësaj liste, me Diego Simeone në krye me pagën e tij vjetore prej 34 milionë euro me Atletico Madridin.