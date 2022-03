Zbulohet një ofertë për të blerë Chelsea

Pavarësisht gjithë tërmetit të lidhur me situatën e Roman Abramovich, skuadra londineze vazhdon të korrë fitore dhe do të jetë një nga 8 skuadrat që do të marrin pjesë në shortin e çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve.

Sipas Sky Sports, e ardhmja e pronësisë së Chelsea mund të ndryshojë në ditët në vijim. Në këtë kuptim, Aethel Partners, një kompani globale e kapitalit privat, menaxhimit alternativ të aseteve dhe shërbimeve financiare, do të kishte vendosur 2,365 milionë euro në tryezë për të marrë përsipër klubin, si dhe do të kishte avancuar rreth 60 milionë euro për të zgjidhur çdo nevojë financiare të skuadërës. /albeu.com/