Zbulohet misteri i njollës së çuditshme në qafën e Haaland (FOTO LAJM)

Dortmundi u përball me St.Pauli në një ndeshje që korrespondon me Kupën e Gjermanisë dhe Haaland ishte sërish një nga protagonistët e ditës. Edhe pse këtë herë, çuditërisht, jo për shkak të performancës së tij të mirë brenda drejtkëndëshit të lojës. Por për shkak të një njolle misterioze që ka mbajtur në qafë dhe që nuk ka kaluar pa u vënë re.

Fillimisht, rrjetet sociale bënë shaka për një “thithje” të mundshëm . Më shumë duke pasur parasysh se sulmuesi është 21 vjeç dhe do të ishte në moshën e tij. Tani është zbuluar se nuk ka asnjë lidhje me këtë. As që i afrohet.Është vetëm një trajtim sportiv i njohur si “terapia me kupë”, të cilit i janë nënshtruar më parë lojtarë të tjerë, si Karim Benzema . Edhe pse, në rastin e tij, në zonën e pasme. Dhe atletë të tjerë elitarë si Michael Phelps.

Kjo procedurë përmirëson ndjeshëm performancën e atletëve të nivelit të lartë. Dhe, ndonëse sulmuesi nuk e ka konfirmuar, kjo mund të jetë arsyeja për njollën e tij rrethore të kuqërremtë në qafë. r.t/albeu.com