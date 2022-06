Zbulohet klubi që agjenti i ofron Bale

Serialit “Gareth Bale” i është shtuar një episod i ri. Lojtari uellsian u largua nga Reali, por dëshiron të qëndrojë në Madrid.

Sipas raportimeve spanjolle, agjenti i futbollistit 32-vjeçar i propozoi Getafen, diçka që u zbulua nga presidenti i “Athlones”, Angel Torres.

Getafe president Torres reveals: “We spoke to Gareth Bale’s agent just 45 minutes ago, they offered him to us”, tells @afernan9. 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #transfers

“We will consider and study this possibility”, he added.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2022