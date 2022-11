Zbulohet arsyeja e ribashkimit, Wanda Nara shtatzënë për herë të tretë me Icardin

Wanda Nara është shtatzënë me fëmijën e saj të gjashtë, i treti nga lidhja e saj me Mauro Icardin. Siç raporton gazeta argjentinase Caras, kjo është dhe arsyeja e pajtimit mes dyshes së famshme pak kohë pasi ata trazuan rrjetin me njoftimin e ndarjes së tyre.

Ata u arratisën në Maldive bashkë me fëmijët e tyre. Ndonëse fotot e fundit nuk tregojnë asgjë nëse ajo është shtatzënë, ky lajm ka tërhequr vëmendjen e të gjitha mediave në Amerikën e Jugut./ h.ll/albeu.com