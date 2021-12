Zbulohen tre faktorë që kontribuan në dëshirën e Ferran Torres për t’u larguar nga Man.City

Kalimi i Torres në janar nga Manchester City te Barcelona është konfirmuar , me spanjollin që largohet nga Etihad për një tarifë prej 46.7 milion £ plus shtesat e mundshme prej 8.4 milion £, që do të thotë se marrëveshja mund të rritet deri në 55.1 milion £.

Përderisa Pep Guardiola u përfol për potencialin e 21-vjeçarit si sulmues, një dëmtim i këmbës i pësuar gjatë pushimit ndërkombëtar e ndaloi përparimin e tij këtë sezon.

Do të konsiderohej një goditje e madhe që Ferran Torres të tregonte menjëherë se ai ishte trashëgimtari i fronit të zbrazët të Sergio Agueros, por ishte për të ardhur keq se si një dëmtim bëri që sulmuesi i talentuar të mos ishte në gjendje të synonte pretendimin e tij si pasardhës i ligjshëm.

Sipas një raporti nga korrespondenti i Athletic’s Manchester City, Sam Lee, që detajon vështirësitë e reprezentuesit spanjoll në klub , Ferran Torres mendohet se ka qenë duke luftuar për të jetuar larg miqve dhe familjes në Manchester.

Detaje të mëtejshme sugjerojnë se Torres ishte gjithashtu i frustruar nga ato që ai konsideronte si mundësi të kufizuara për të dalë në fushë.

Përveç kësaj, sulmuesi i gjithanshëm besonte se Manchester City pothuajse me siguri do të nënshkruante një sulmues të famshëm verën e ardhshme gjithsesi, një tjetër faktor që ishte vendosur të ishte një kërcënim potencial për kohën e tij të lojës.

Kjo është pohuar nga Athletic se ish-lojtari i Valencias ishte vendosur për të bërë lëvizje në Katalunja. Një pikë thelbësore që kanë parashtruar burime të afërta me lojtarin është se ‘keqardhja e tij e madhe’ ishte që ai nuk mundi të merrej me jetën në Manchester për shkak të pandemisë. /albeu.com