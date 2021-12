Zbulohen klubet që kanë bërë shpenzime marramendëse në shekullin XXI (VIDEO)

Janë zbuluar skuadrat të cilat kanë bërë shpenzime marramendëse gjatë shekullit 21, sa i përket lojtarëve të transferuar nga njëri klub në tjetrin.

Shuma të mëdha parash të shpenzuara, nga klubet me buxhet më të lartë.

Vihet një rritje e konsiderueshme, të shpenzimit të parave nga e kaluara, kur shikojmë skuadrat që kanë shpenzuar më shumë.

Transfermarkt ka listuar disa nga skuadrat që qëndrojnë në “pole-position”, ku në sy bien dy skuadrat që nuk luajnë në kampionatet e para, si ajo e Parman që aktualisht ndodhet në Seria B, si dhe Deportivo La Coruna, merr pjesë ne kategorinë e tretë të futbollit spanjoll.

Përveç treshes së zakonshme angleze si Chelsea, Manchester United dhe Manchester City, Leeds United gjithashtu përfshihet në listën e shpenzimeve nën drejtimin e David O’Leary.

Të shohësh Man Cityn të shfaqet papritur në pamje është një nga vëzhgimet më të spikatura nga ky afat kohor i shpenzimeve, pasi blerja e klubit nga Sheikh Mansour në shtator të vitit 2008 e ktheu klubin në një fuqi evropiane.

Ndërkohë, kjo bën një shikim dëshpërues për tifozët e Tottenham Hotspur që shohin klubin e tyre të shfaqet në vitin 2007 përpara se të zhduken plotësisht në atë 2017.

Por, renditja përfundimtare është pika kryesore këtu, dhe është Chelsea që është në krye të listës me një shpenzim 2,445 miliardë funte. Man City është i dyti në listë me 2,332 miliardë funte, ndërsa Real Madridi është i treti me 2,186 miliardë funte.