Zbulohen data e shorteut të Champions League si edhe datat e gjysmëfinaleve dhe finales

Shorti i Champions League për çerekfinalet do të hidhet këtë të premte, ndërsa kompeticioni më i madh evropian po i afrohet kulmit.

Shumica e klubeve më të mira të Evropës kanë kaluar në tetë të fundit, kështu që do të ketë disa përplasje të peshave të rënda në çerekfinale.

Kur do të hidhet shorti i çerekfinaleve të Champions League?

Shorti i çerekfinaleve të Ligës së Kampionëve do të hidhet në orën 11:00 GMT, që është ora 12:00 me të Evropës, të premten më 18 mars nga selia e UEFA-s në Nyon të Zvicrës.

Në të njëjtën kohë do të ndodhë edhe shorti i gjysmëfinaleve, kështu që tetë skuadrat e mbetura mund të përcaktojnë rrugën e tyre të mundshme drejt finales në Paris.

Cilat skuadra janë në çerekfinale të Ligës së Kampionëve?

Liverpool, Bayern Munich, Manchester City dhe Real Madrid kanë rezervuar tashmë një vend në çerekfinale, pasi kanë fituar ndeshjet e tyre javën e kaluar.

Manchester United dhe Chelsea do të përpiqen t’i bëjnë katër skuadrat angleze në tetë e fundit, ndërsa ndeshjet Ajax vs Benfica dhe Juventus vs Villarreal janë në ekuilibër pas ndeshjes së parë.

Nuk ka rregulla në lidhje me ekipet nga i njëjti vend që luajnë me njëra-tjetrën në çerekfinale, apo skuadrat që ishin në të njëjtin grup, kështu që shorti është i hapur dhe çdo ekip mund të përballet me njëri-tjetrin.

Liverpool

Bajerni i Mynihut

Manchester City

Real Madrid

Manchester United apo Atletico Madrid

Ajax apo Benfica

Juventus apo Villarreal

Lille apo Chelsea

Kur janë çerekfinalet e Champions League?

Ndeshjet e para çerekfinale të Ligës së Kampionëve do të zhvillohen më 5 dhe 6 prill, ndërsa ndeshjet e kthimit një javë më vonë më 12 dhe 13 prill.

Do të ketë dy ndeshje në çdo natë, që do të zhvillohen në të njëjtën kohë.

Kur janë gjysmëfinalet e Champions League?

Ndeshjet gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve fillojnë më 26 dhe 27 prill, ndërsa ndeshjet e kthimit më 3 dhe 4 maj.

Kur është finalja e Champions League 2022?

Rusia fillimisht ishte caktuar të priste finalen e Ligës së Kampionëve të vitit 2022, por pushtimi i vendit në Ukrainë e ka detyruar UEFA-n të zhvendosë finalen në Stade de France në Paris. Finalja do të zhvillohet më 28 maj.

Kur do të hidhet shorti i çerekfinaleve të Ligës së Evropës?

Shorti i çerekfinaleve dhe gjysmëfinaleve të Europa League do të pasojë shortin e Champions League të premten në orën 12:00 GMT (13:00 ora Evropiane).

Kur do të hidhet shorti i Europa Conference League?

Shorti për çerekfinalet dhe gjysmëfinalet e Europa Conference League do të nisë të premten në orën 12:30 GMT (13:30 ora Evropiane)./ h.ll/albeu.com