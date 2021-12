Ylli i PSG-së i afrohet Milani

AC Milan mund të jetë destinacioni i radhës për Abdou Diallo, një lojtar që planifikon të largohet nga PSG për të përmbushur rinovimin e planifikuar për merkaton e dimrit.

Pas lamtumirës së Rafinhas, i cili do të luajë me Real Sociedad, senegalezi do të ishte i radhës, me klubin lombard që ishte më i interesuari për nënshkrimin e tij.

Edhe pse ai do të luajë Kupën e Afrikës me Senegalin midis janarit dhe shkurtit, klubi rossonero nuk sheh një pengesë për të mos mbyllur kontratën e tij në ditët në vijim. Do të ishte zëvendësimi ideal për Theo në krahun e majtë, si dhe do t’i ofronte zgjidhje të tjera Piolit në prapavijë, pasi ai mund të veprojë edhe si qendërmbrojtës.

Në moshën 25 vjeçare ai kërkon të ketë më shumë minuta dhe e di që në Milano do të ketë më shumë prezencë në skuadrën startuese, ndaj do të mbetej vetëm që të dyja klubet të mbyllin marrëveshjen. Edhe pse PSG po kërkon 30 milionë euro për ta lënë atë të largohet, skuadra italiane mund ta konsiderojë atë, por për sa kohë që ai të merret i pari në huazim. /albeu.com