Ylli i Newcastle surpizon tifozin me një super dhuratë (FOTO LAJM)

Ylli i padiskutueshëm i Newcastle, Allan Saint-Maximin, ka qenë një lojtar shumë i vlerësuar nga mbështetësit që nga ardhja e tij në 2019.

Lojtari francez madje i ofroi një tifozi një orë të vlerësuar e cila kushton reth 2,000 euro.

I trajnuar në Saint-Etienne dhe i zbuluar përfundimisht në Nice, Allan Saint-Maximin ka qenë një element thelbësor në Newcastle që nga viti 2019 marrë nga RMC Sport.

Pavarësisht blerjes së klubit nga sauditët dhe fitores së tyre të parë në ligë fundjavën e kaluar kundër Burnleyt (1-0), sulmuesi francez vlerësohet shumë nga fansat dhe francezi vendosi muajin e kaluar t’i bëjë njërit prej tyre një dhuratë të veçantë.

Në nëntor, Michael Urwin u befasua kur pa 24-vjeçarin duke i dhënë atij një orë Tag Heurer Aquacer të vlerësuar në gati 2,000 paund (2,300 €) për ta falënderuar për besnikërinë e tij ndaj Magpies.

Një dhuratë që mbështetësi nuk e kishte pritur fare, ai shpresonte në fakt vetëm një autograf. /albeu.com/

I’ve been coming to st James park for nearly 30 years and never been as happy as I am today thanks to this generous man @asaintmaximin walks over and gives me this watch! Absolutly dumbfounded lost for words!! ❤️❤️ maxi is a true geordie good luck today my friend for life 👍 pic.twitter.com/YaFQTpsrRQ

— Michael Urwin (@michaelurwin14) November 20, 2021